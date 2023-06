दिल्ली के शाहबाद डेयरी की किशोरी साक्षी की हत्या के 30वें दिन बुधवार को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। आरोपित साहिल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की सूचना पर साक्षी के पिता जनकराज भावुक हो गए। मृतका साक्षी के पिता ने कहा कि यूपी में होता तो तुरंत न्याय मिल जाता। बता दें साहिल ने चाकू से वारकर साक्षी की हत्या कर दी थी।

दिल्ली की मृतका साक्षी के पिता का बयान

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। शाहबाद डेयरी की किशोरी साक्षी की हत्या के 30वें दिन बुधवार को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट पेश करने की सूचना पर साक्षी के पिता जनकराज भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि साक्षी को हमसे दूर हुए आज पूरा एक महीना हो गया। इस दौरान एक रात भी ठीक से सो नहीं सका। उन्होंने कहा कि यूपी में होता तो तुरंत न्याय मिल जाता। 30 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल साक्षी के पिता ने कहा कि जिस दिन हत्यारे को फांसी होगी, उस दिन उन्हें चैन की नींद आएगी। साक्षी के पिता ने कहा कि इससे पहले न वे चैन की नींद सो पाएंगे और न ही उनकी बेटी की आत्मा को सुकून मिल सकेगा। उन्हें पुलिस और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलेगी। पु़लिस ने 30 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट पेश करके सराहनीय कार्य किया। पुलिस की फुर्ती से उन्हें अब और जल्द न्याय मिलने की आस है। उम्मीद है जल्द न्याय मिलेगा दैनिक जागरण से बात करते हुए जनकराज ने बताया कि चार्जशीट की बात आज उन्हें पता लगी। पुलिस ने 30 दिन में चार्जशीट पेश कर अच्छा काम किया है। अब उन्हें उम्मीद बंधी है कि साक्षी और हमारे परिवार को और जल्दी न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तो सारे सबूत सबके सामने ही हैं, चाहे तो उस दरिंदे को कल ही फांसी पर लटका दो। वे तो चाहते हैं कि अगर फांसी से भी बुरी कोई सजा हो तो वो बेटी के हत्यारे को मिले। UP में तुरंत मिल जाता न्याय- साक्षी के पिता मृतका के पिता जनकराज ने यह भी कहा कि यूपी में होता तो तुरंत न्याय मिल जाता। बाबा (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) किसी को मौका नहीं देते और न ही किसी को माफ करते। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से उन्हें एक दिन भी चैन की नींद नहीं आई। हर समय बेटी का चेहरा सामने रहता है। उसे और उसके परिवार को चैन की नींद उसी दिन आएगी, जिस दिन साक्षी का हत्यारा फांसी पर लटक जाएगा।

Edited By: Shyamji Tiwari