Delhi News: लड़ाई के बाद पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; फिर खुद लगाया मौत को गले; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली, एजेंसी। Delhi murder case: दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात घटी है, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शख्स ने सुसाइड कर लिया। दिल्ली के नरेला स्थित स्वतंत्र नगर में पुलिस को दोनों की लाश मिली है। मामले को लेकर पुलिस बताया कि दंपती की एक-दूसरे से पिछले तीन दिनों से लड़ाई चल रही थी।

As per Delhi Police, the man killed his wife and later died by suicide. The couple was having fights for the last three days, Police further add.