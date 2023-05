Delhi: बिटकॉइन ट्रेडिंग में डूबे पैसे तो बना गया अपराधी, छेनू गिरोह के मोहित पर दर्ज हैं 19 मामले

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच छेनू पहलवान गिरोह के शूटर को अलीगढ़ रोड से गिरफ्तार किया है। शूटर की पहचान 26 वर्षीय मोहित चौहान निवासी चमन विहार लोनी के रूप में हुई है, जिस पर गुलाबी बाग थाना में आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत लूट के मामले दर्ज हैं।

दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना का आधार पर थाना सिविल लाइंस हत्याकांड का मुख्य शूटर मोहित मोटरसाइकिल से अपने चाचा के ढाबे पर आता है जो कि बुलंदशहर-अलीगढ़ हाई-वे पर स्थित है। सूचना के बाद उपायुक्त अमित गोयल और संयुक्त आयुक्त एस.डी मिश्रा द्वारा टीम का गठन कर जाल बिछाकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

