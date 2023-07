दिल्ली में DCP ऑफिस के सामने महिला कॉन्स्टेबल से बदमाशों ने लूटा मोबाइल; CCTV फुटेज को खंगाल रही पुलिस

दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी ऑफिस में तैनात एक महिला कॉन्स्टेबल से बदमाशों ने दिनदहाड़े मोबाइल झपट लिया। दमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। गुड्डी अपने परिवार के साथ गाज़ियाबाद में रहती हैं। वह पैदल ही डीसीपी आफिस से पास के बस स्टैंड जा रही थी।

दिल्ली में DCP ऑफिस के सामने महिला कॉन्स्टेबल से बदमाशों ने लूटा मोबाइल

Your browser does not support the audio element.

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी ऑफिस में तैनात एक महिला कॉन्स्टेबल से बदमाशों ने दिनदहाड़े मोबाइल झपट लिया। ध्यान देने वाली बात है कि महिला कॉन्स्टेबल से मोबाइल लूटने की घटना डीसीपी ऑफिस के सामने हुई है। पीड़िता गुड्डी की शिकायत पर सीलमपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी की है। खुलेआम बदमाश पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए सड़कों पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। गुड्डी अपने परिवार के साथ गाज़ियाबाद में रहती हैं। वह दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं। वह वीरवार शाम को ड्यूटी करके घर के लिए निकली थी, वह पैदल ही डीसीपी आफिस से पास के बस स्टैंड जा रही थी। उसी दौरान उनके फोन पर कॉल आ गया वह बात करने लगीं तभी पीछे से दो बदमाश आए और झपट्टा मारकर मोबाइल ले उड़े।

Edited By: Shyamji Tiwari