Delhi Crime: भाजपा नेता की हत्या में शामिल बदमाश गिरफ्तार, आरोपित निकला बास्केट बॉल खिलाड़ी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नजफगढ़ जोन के किसान मोर्चा के अध्यक्ष व भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला हत्या में शामिल बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से एक पिस्टल और तीन कारतूस बरामद की है। आरोपित की पहचान हरियाणा के झज्जर के छारा निवासी सुनील उर्फ सिल्ला के रूप में हुई है। आरोपित पूर्व में राज्य स्तरीय बास्केट बॉल खिलाड़ी है। बता दें कि 14 अप्रैल को बदमाशों ने भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की उनके कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में सुनील शामिल था। आरोपित अपने गांव में ही एक व्यक्ति की हत्या करने की फिराक में था। वह पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। सुनील गिरोह के मास्टरमाइंड कपिल सांगवान उर्फ नंदू के निर्देश का इंतजार कर रहा था। कई राज्यों में दबिश देकर की गिरफ्तारी पुलिस ने पूर्व में वारदात में शामिल कपिल सांगवान उर्फ नंदू को गिरफ्तार किया था। कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने रोहित के साथ मिलकर भाजपा नेता की हत्या की योजना बनाई थी। उसने वारदात को अंजाम देने के लिए सोहित, योगेश, सुनील उर्फ सिला, विवेक और अन्य को शामिल किया था। इस मामले में सुनील वांछित चल रहा था। पुलिस ने हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में उनके कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर आरोपित सुनील को भगवान महावीर मार्ग, रोहिणी से गिरफ्तार किया। सरोजनी नगर केे फ्लैट में रची थी हत्या की साजिश पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपित सुनील ने रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की है। उसके माता-पिता गांव में रहते हैं और उसका भाई अनिल गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करता है। आरोपित ने बताया कि रोहित उर्फ छारा उसका सहपाठी था। वह पिछले एक साल से उसके संपर्क में था। रोहित ने ही गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से उसे मिलवाया था। आरोपित सुनील ने बताया कि गिरोह ने सुरेंद्र मटियाला की हत्या करने की साजिश सरोजिनी नगर के एक फ्लैट में रची थी।

Edited By: Narender Sanwariya