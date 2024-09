Delhi Traffic Advisory: आज और कल बंद रहेगी मिंटो रोड, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Explainer: फेल हो रहा 90 साल पुराना NDMC का सीवरेज सिस्टम, घंटेभर की बारिश में क्यों डूब जाती है लुटियंस दिल्ली?

बारिश में जलभराव इतना हो जाता है कि मार्ग को बंद करना पड़ता है, लेकिन हमेशा यहां पर पानी इतना रहता है कि तेज वाहन निकलें तो राहगीर के ऊपर छींटे आएंगे। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था।

Traffic Advisory

Due to repair work of potholes under Minto Bridge, both carriageways will remain closed from 30.08.2024 (10:00 PM) till 02.09.2024 (7:00 AM). Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/UNEwIQwIin— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 30, 2024