दिल्ली सरकार को LG से वापस नहीं मिली सेवा सचिव को बदलने की फाइल, सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने बुधवार को सेवा सचिव को बदलने की फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी थी। एलजी सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं। हालांकि अभी तक उपराज्यपाल के यहां से सेवा सचिव को बदलने की फाइल वापस नहीं मिली।

Govt sent file to Hon’ble LG yesterday evening to change Services Secy. Hon’ble LG is bound by the aid and advice of the govt. However, we have not yet recd the file back. We had written that it was very urgent. I hope we will receive it today.