नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो आज कल आपत्तिजनक हरकतें करने वाले और रील्स बनाने वाले युवक-युवतियों का अड्डा बन चुकी है। DMRC की लगातार चेतावनी के बाद भी मेट्रो में रील्स बनाने वाले, डांस करने वालों की वीडियो सामने आती रहती हैं।

अब एक बार फिर दिल्ली मेट्रो से ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है, जिसमें दो युवती मेट्रो के अंदर पोल डांस करते हुए नजर आ रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दिल्ली मेट्रो में कभी बिकिनी पहने हुए लड़की का वीडियो सामने आया तो कभी मेट्रो के अंदर कपल की अश्लील हरकत का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां साल 1979 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म सुहाग के गाने मैं तो बेघर हूं पर पोल डांस करती हुई नजर आ रही हैं।

यहां देखें वीडियो

After porn, kissing and fighting in Delhi Metro,

The latest is Pole Dancing.....

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RpvKJ9jLny— Hasna Zaroori Hai 🇮🇳 (@HasnaZarooriHai) July 6, 2023