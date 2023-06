Delhi Metro : सिल्वर लाइन पर मिलेगी ट्रिपल इंटरचेंज की सुविधा, एरोसिटी से तुगलकाबाद की कनेक्टिविटी होगी आसान

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। फेज-चार के एरोसिटी-तुगलकाबाद सिल्वर लाइन कारिडोर पर नए एरोसिटी मेट्रो स्टेशन का प्लेटफार्म 289 मीटर की लंबाई के साथ इस फेज के सभी स्टेशनों में सबसे लंबा होगा। आमतौर पर इस फेज-चार के भूमिगत मेट्रो स्टेशनों की लंबाई करीब 225 मीटर है।

इसकी ज्यादा लंबाई को अनुमानित यात्री यातायात को समायोजित करने के लिए सावधानी से डिजाइन किया गया है, क्योंकि भविष्य में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, सिल्वर लाइन और गुरुग्राम, मानेसर और अलवर के लिए आरआरटीएस कारिडोर के बीच कनेक्टिविटी के साथ यह एक महत्वपूर्ण ट्रिपल इंटरचेंज सुविधा वाला स्टेशन होगा।

