जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी, Delhi Metro में ले जा सकेंगे शराब की दो सीलबंद बोतलें

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए शराब के शौकीनों को बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली मेट्रो ने आज एक शख्स के ट्वीट के रिप्लाई में बताया कि दिल्ली में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाई जा सकती हैं।

दरअसल बेमिसाल21 नामक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कुछ पूछा गया था जिसके जवाब में डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उसे रिप्लाई किया। डीएमआरसी ने लिखा, हां आप दिल्ली मेट्रो में शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं।

हालांकि यह जानना दिलचस्प होगा कि जिस शख्स के ट्वीट से पूरा मामला शुरू हुआ है यानी जिसके ट्वीट पर डीएमआरसी ने दो बोतलें ले जाने की जानकारी दी है, उस शख्स ने अपना ट्वीट ही नहीं पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया है।

Two sealed bottles of alcohol per person is permitted to be carried inside Delhi Metro, according to revised norms. However, drinking of alcohol inside metro premises is still strictly prohibited. pic.twitter.com/qW90iKbUCz June 30, 2023

क्या बोले यूजर

हालांकि इस ट्वीट पर दिल्ली मेट्रो को लोग ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सीआईएसएफ वाले कुछ नहीं ले जाने देते। वहीं एक यूजर ने लिखा हमें ये अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम भारतीय नियम तोड़ने में माहिर हैं।

This should not be allowed as we Indians are masters in flouting rules. This may create ruckus as people may start drinking from those bottles once inside the Metro— सत्यन्वेषी 🇮🇳 (@Satynveshi) June 30, 2023

एक यूजर ने लिखा आशा है कि इस बारे में सुरक्षाकर्मियों को जानकारी होगी। मैंने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया है और अगली बार उन्हें दिखा दूंगा।