Delhi: मेयर शैली ओबेरॉय ने कॉलोनियों में जलभराव का लिया जायजा, समस्याएं सुनकर जल्द समाधान का दिया आश्वासन

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने आज मंगलवार को भलस्वा लैंडफिल साइट के नजदीक बसी कॉलोनियों में जलभराव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और जल्द परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। मेयर ने इलाके की गलियों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के विधायक अजेश यादव, पार्षद टिम्सी शर्मा भी मौजूद रहे। भलस्वा वार्ड-18 की गलियों में रहने वाले लोगों ने मेयर के सामने अपनी बात रखी है। निगम कंट्रोल रुम में आने वाली शिकायतों पर 2 घंटे के भीतर हो कार्रवाई: ओबेरॉय इससे पहले सोमवार को दिल्ली में जलभराव और जाम के साथ ही पेड़ गिरने से आ रही शिकायतों पर मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने एमसीडी मुख्यालय के कंट्रोल रुम का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर को निगम अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई शिकायत कंट्रोल रूम में आती हैं, उसे तुरंत ही जोन को दे दिया जाता है, ताकि उन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में ज्यादातर शिकायत जलभराव और बिल्डिंग गिरने की आ रही है। सभी शिकायतों का एक दो दिन के भीतर समाधान किया जाता है। इस पर महापौर ने शिकायतों पर दो घंटे के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए। "रिकॉर्ड तोड़ वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जलभराव की समस्या" उन्होंने कहा कि हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। एमसीडी सभी एजेंसियों के साथ मिलजुल कर काम कर रही हैं। जलभराव वाले स्थानों पर अधिक क्षमता के पंपसेट लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। मेयर ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में जो निर्देश आए हैं हम उन पर 24 घंटे कार्य करेंगे। मेयर ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं लेकिन फिर भी हम चौकन्ने हैं। एमसीडी के कर्मचारी 24 घंटे ग्राउंड पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अपने निरीक्षण के दौरान महपौर ने अधिकारियों से किराड़ी में जलभराव की स्थिति को जाना। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया के वहां अस्थाई पंप लगाकर जलभराव को खत्म किया जाए। इस विषय में उन्होंने अधिकारियों को बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए।

