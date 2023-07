दिल्ली: मंगोलपुरी में बीच राह युवक ने महिला और बच्चे को डंडों से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

दिल्ली के एक इलाके से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति बीच रास्ते में महिला और बच्चे को रोककर उन्हें पीटता है और फिर बचाने आए लोगों पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि पता नहीं चल सका है कि वह व्यक्ति महिला की पिटाई क्यों कर रहा था।

महिला को मारता शख्स और डर के मारे भाग गया बच्चा। वीडियो ग्रैब

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नई दिल्ली के मंगोलपुरी से बुधवार सुबह एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसने एक बार फिर से राजधानी को शर्मसार कर दिया है। मंगोलपुरी इलाके के इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला अपने बच्चे के साथ गली से जाती दिख रही है। इसी बीच दूसरी दिशा से एक व्यक्ति आता है और दोनों का रास्ता रोककर उनकी पिटाई करने लगता है। महिला इस बीच बचाव का प्रयास करती है और बच्चा भी व्यक्ति को रोकने की कोशिश करता है। इस पर आरोपित बच्चे को भी मारने लगता है। इस पर बच्चा वहां से भाग जाता है। वहीं महिला उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करती दिखती है। #WATCH दिल्ली: मंगोलपुरी इलाके में एक महिला को किसी व्यक्ति द्वारा डंडे से मारने का एक CCTV वीडियो सामने आया है।CCTV वीडियो 16 जुलाई का है। (18.07) (CCTV वीडियो सोर्स: स्थानीय) pic.twitter.com/aXKBPIOUHZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2023 थप्पड़ के बाद बरसाने लगा डंडे जब वह व्यक्ति नहीं मानता तो महिला भी उस पर हमला कर देती है। इस पर आदमी पास में पड़ा एक डंडा उठाकर महिला को मारना शुरू कर देता है। डंडे से महिला को पिटता देख कुछ लोग बचाव के लिए आते हैं लेकिन व्यक्ति उन्हें भी पीटने लगता है। हालांकि अभी इसका पता नहीं चल सका है कि मामला क्या था। व्यक्ति क्यों महिला को पीट रहा था और दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या, इन बातों का अभी कुछ पता नहीं चल सका है।

