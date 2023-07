Delhi Crime: दिल्ली के सनलाइट कालोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या, बीच-बचाव में आए दो युवकों पर भी हमला

दिल्ली के मछली बाजार के पास आरोपित से एक युवक की किसी बात को लेकर के बहस हुई। आरोपित ने चाकू से युवक साजिद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ज्यादा खून बहने के चलते साजिद की मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।आरोपित ने बीच-बचाव में आए दो अन्य लोगों पर भी चाकू से हमला कर दिया।

दिल्ली के सनलाइट कालोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या

HighLights वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद बीच-बचाव में आए दो युवकों पर भी हमला

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। सनलाइट कालोनी इलाके में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या और दो अन्य को घायल करने का मामला सामने आया है। दरअसल, सनलाइट कालोनी के आरोपित हर्ष ने चाकू घोंपकर तीन लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। तीनों को इलाज के लिए एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। मृतक की पहचान संगम विहार के साजिद और घायलों की पहचान सराय काले खां के मयंक व साहिल के रूप में हुई है। वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद फिलहाल पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि साजिद मंगलवार रात 11 बजे सनलाइट कालोनी इलाके में गये थे। उसी दौरान मछली बाजार के पास आरोपित से उनकी किसी बात को लेकर के बहस हुई। बीच-बचाव में आए दो युवकों पर भी हमला बहस हाथापाई में बदल गई और फिर इतनी बढ़ गई कि आरोपित ने चाकू से साजिद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपित ने बीच-बचाव में आए दो अन्य लोगों पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने करीब 11.15 बजे आरोपित हर्ष को चाकू से वार करते देखा। पुलिस ने तत्काल उससे चाकू छीनकर उसे दबोच लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित उस वक्त नशे में था। इसके बाद घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान ज्यादा खून बहने के चलते साजिद की मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

