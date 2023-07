Delhi: अवैध संबंधों के कारण चाकू से गोदकर शख्स को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी; दो गिरफ्तार

सराय रोहिल्ला के इंद्रलोक चौकी इलाके में स्थित शहजादा बाग की झाड़ियों में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित के करीबी रिश्तेदार महिला के साथ अवैध संबंध होने के कारण आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो चाकू बरामद कर लिया है।

नई दिल्ली, जागरण संवादादता। सराय रोहिल्ला के इंद्रलोक चौकी इलाके में स्थित शहजादा बाग की झाड़ियों में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित के करीबी रिश्तेदार महिला के साथ अवैध संबंध होने के कारण आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। दो चाकू बरामद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो चाकू बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम असफाक व मिराज है। दोनों अररिया, बिहार के रहने वाले हैं। तीन जुलाई को कचरा पार्क, शहजादा बाग फेस-दो, इंद्रलोक में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना सराय रोहिल्ला थाना पुलिस को मिली थी। इसकी जांच की जिम्मेदारी एसआई सतेंद्र सिंह को सौंपी गई। शरीर पर थीं कई चोटें मौके पर पहुंचने पर झाड़ियों में करीब 25 वर्ष के युवक का शव मिला था। मृतक के शरीर पर कई चोटें थीं। घटनास्थल के पास कोई सीसीटीवी नहीं लगा था। पुलिस ने अपराध स्थल पर सभी निकास और प्रवेश द्वारों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तब एक फुटेज में दो युवकों की तस्वीरें कैद मिली। मृतक की पहचान अररिया, बिहार के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई। फुटेज के आधर पर पुलिस टीम ने दोनों आरोपित असफाक और मिराज की पहचान कर उन्हें आठ जुलाई को रेलवे लाइन, जखीरा से गिरफ्तार कर लिया।

