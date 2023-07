Delhi: अपमान का बदला लेने के लिए रखने लगा चाकू, दोस्त के साथ मिला मौका तो कर दिया...

पुलिस ने शनिवार को उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शास्त्री नगर निवासी अभिषेक और सुनीत के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे वजीरपुर निवासी पीड़ित कमल(23) की अभिषेक ने सुनीत की मदद से चाकू मारकर हत्या कर दी।

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शास्त्री नगर निवासी अभिषेक उर्फ डांसर(21) और सुनीत(18) के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे वजीरपुर निवासी पीड़ित कमल(23) की अभिषेक ने सुनीत की मदद से चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी दोनों स्कूटर पर सवार होकर मौके से भाग गए। कमल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मामूली बात पर कमल की हत्या कर दी। डीसीपी ने कहा कि करीब दो से तीन महीने पहले शास्त्री नगर में कमल ने अभिषेक को अपमानित किया था। परिणामस्वरूप उसने और सुनीत ने बदला लेने की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि अभिषेक अपने पास चाकू रखता था और कमल पर हमला करने के लिए मौके का इंतजार करता था।

Edited By: Geetarjun