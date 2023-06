Delhi: घर से बाहर बुलाकर बीच सड़क पर चाकू से गोद की हत्या, आधा दर्जन वारकर चीर डाला पेट

इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने रंजीत नामक युवक को पहले उनके घर से बुलाया और फिर बीच सड़क पर चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। मृतक का नाम रंजीत है। रंजीत के पिता की शिकायत पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस अभी तक सात आरोपितों को पकड़ चुकी है। आरोपितों के कब्जे से दो चाकू भी बरामद हुए हैं।

घर से बाहर बुलाकर बीच सड़क पर चाकू से गोद की हत्या, आधा दर्जन वारकर चीर डाला पेट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने रंजीत नामक युवक को पहले उनके घर से बुलाया और फिर बीच सड़क पर चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। मृतक का नाम रंजीत है। रंजीत के पिता की शिकायत पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस अभी तक सात आरोपितों को पकड़ चुकी है। आरोपितों के कब्जे से दो चाकू भी बरामद हुए हैं। आरोपितों ने पूछताछ में हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि रंजिश किस बात को लेकर थी। छानबीन जारी है। रात में बुलाया घर से बाहर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रंजीत इंद्रपुरी इलाके में रहते थे। परिवार में माता-पिता के अलावा एक भाई और बहन शामिल है। पिता संतोष पेंटर का काम करते हैं। संतोष ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 24 जून को अपने घर पर थे। रंजीत भी घर में ही मौजूद था। रात के समय कुछ लोग आए और रंजीत को बुलाकर अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद ही संतोष को पड़ोसियों ने बताया कि रंजीत को किसी ने चाकू मार दिया है और वह उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। संतोष ने पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी और खुद भी अस्पताल पहुंचे। अस्प्ताल में उपचार के दौरान रंजीत ने देर रात दम तोड़ दिया। इंद्रपुरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामले की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपितों ने रंजीत पर चाकू से आधा दर्जन वार किए थे। ज्यादा खून बह जाने के चलते रंजीत की मौत हो गई। पहले तीन और फिर सात आरोपित पकड़ में आए पुलिस टीम ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और आरोपितों की पहचान कर ली। पुलिस ने तीन आरोपितों को बुध नगर में पकड़ा। तीनों ने अपने साथियों के बारे में बताया। पकड़े गए आरोपितों में दीपक, मिथुन, राहुल उर्फ मुन्ना, यश, आयुष, विष्णु व अर्पित शामिल है।

