Delhi Crime: आनंद पर्वत इलाके में फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से गिरकर एक शख्स की मौत, दूसरा घायल; मालिक गिरफ्तार

Delhi Crime आनंद पर्वत (Anand Parbat) इलाके में स्थित फैक्ट्री में गिरने से घायल कामगार नारायण तिवारी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं हादसे में मृत कामगार शत्रुघ्न के शव का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने लापरवाही की धारा में रिपोट दर्ज की है।

दिल्ली पुलिस कर रही मामले की जांच।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आंनद पर्वत इलाके में स्थित फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से गिरकर एक कामगार की मौत हो गई, वहीं एक कामगार घायल है। इस खबर के फैलते ही आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। गिरने से एक कामगार की मौत हो गई, एक कामगार घायल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने के साथ ही फैक्ट्री मालिक सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घायल की हालत है गंभीर फिलहाल घायल कामगार नारायण तिवारी की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं हादसे में मृत शत्रुघ्न के शव का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने लापरवाही की धारा में रिपोट दर्ज की है।

Edited By: Pooja Tripathi