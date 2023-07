Delhi Metro Suicide: युवक ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूद कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

Delhi Metro Suicide कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान ईस्ट आफ कैलाश के अजय अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

युवक ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूद कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान ईस्ट आफ कैलाश के अजय अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। साथ ही मृतक के स्वजन को घटना के बारे में जानकारी दे दी है। पुलिस मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा स्वजन से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह एक युवक(25) ने कथित तौर पर मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मेट्रो विभाग, सीआइएसएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत युवक को ट्रैक से हटाया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान अजय अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, अजय अर्जुन शर्मा पेशे से एक वकील थे और पिछले काफी समय से अवसाद के शिकार थे। उनकी पत्नी भी वकील हैं। फिलहाल वह किसी काम दिल्ली से बाहर गई हुई हैं। दोनों ईस्ट आफ कैलाश में किराए के मकान में रहते थे।

Edited By: Geetarjun