दिल्ली के रोहिणी में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, रुपये के लेन-देन को लेकर हुआ झगड़ा; दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, एएनआई। रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में रुपयों के लेन-देन में हुए झगड़े के दौरान एक पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान जय शर्मा के रूप में हुई।

रोहिणी जिले के डीसीपी गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि बुधवार को सुबह के समय बेगमपुर थाना क्षेत्र में एक बेहोश, अज्ञात व्यक्ति के बारे में एक कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

#WATCH | Delhi | DCP Rohini district, Guriqbal Singh Sidhu says, "Today, in the early morning hours, in Begumpur PS area a call about an unconscious, unidentified person was received. The PS staff reached the spot & shifted him to hospital where he was declared brought dead. In…