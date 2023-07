Delhi: पति ने मंगाई गुटखा और सिगरेट, नहीं लाई तो पत्नी को जमकर पीटा; जेवर लेकर हुआ फरार

नशीला पदार्थ लाने से इंकार करना एक पत्नी को काफी भर पड़ गया। इंकार करने पर भड़के पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। अंत में पत्नी के आभूषण लेकर पति घर छोड़कर फरार हो गया। घायल पत्नी की शिकायत पर नजफगढ़ थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।

पति ने मंगाई गुटखा और सिगरेट, जब नहीं लाई तो पत्नी को जमकर पीटा।

Your browser does not support the audio element.

HighLights पिटाई के बाद पत्नी के आभूषण लेकर फरार हुआ पति। नजफगढ़ थाना पुलिस कर रही आरोपित की तलाश। नशीला पदार्थ लाने से इनकार करने पर पत्नी का पीट-पीटकर किया बुरा हाल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नशीला पदार्थ लाने से इनकार करना एक पत्नी को काफी भर पड़ गया। इनकार करने पर भड़के पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। अंत में पत्नी के आभूषण लेकर पति घर छोड़कर फरार हो गया। घायल पत्नी की शिकायत पर नजफगढ़ थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की तलाश की जा रही है। गुटखा और नशीला पदार्थ मंगाया शिकायत में पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वे कामकाजी हैं। 14 जुलाई को जब वे काम पर थीं, तभी उनके पति ने वॉट्सऐप पर मैसेज किया कि घर लौटते समय गुटखा और नशीला पदार्थ लेकर आना। जब पत्नी घर पहुंची और दरवाजा खटखटाई तो पति ने पहले तो नहीं खोला। ...बाद में तुम मुझसे गांजा-अफीम भी मंगाओगे? काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा खोला तो पत्नी से सबसे पहला सवाल उसने यह पूछा कि नशीला पदार्थ क्यों नहीं लाई। इस पर पत्नी ने कहा कि अभी तुम बीड़ी-सिगरेट मंगाओगे बाद में मुझसे गांजा व अफीम भी मंगवाओगे। मैं यह गलत कार्य नहीं कर सकती हूं। तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। भड़के पति ने पत्नी को जमकर पीटा इतना सुनते ही पति भड़क उठा, उसने गाली-गलौच के साथ पिटाई शुरू कर दी। पत्नी जब अपनी जान बचाने के लिए घर से भागने लगी तो उसने उनकी टीशर्ट पकड़ ली, जिससे महिला निर्वस्त्र हो गई। इसके बाद भी आरोपित का दिल नहीं पसीजा, उसने पिटाई जारी रखी। पिटाई के दौरान उसने पत्नी का गला भी दबाया। आरोपित जब फरार हो गया, तब पड़ाेसियों की मदद से महिला घर से बाहर निकली और अस्पताल गई। मामले की छानबीन जारी है। इनपुट- गौतम कुमार मिश्रा

Edited By: Geetarjun