दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे यात्री के पास मिले 19 कारतूस, आईजीआई एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार

दिल्ली में बीते दिनों भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एक शख्स आईजीआई एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया था। उस शख्स के पास भी कारतूस ले जाने के दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने उसे भी मौके से गिरफ्तार किया था। उस शख्स के पास बंदूक का राष्ट्रीय लाइसेंस था हालांकि सफर पर उसके पास से बंदूक नहीं मिली थी।

आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया आरोपी। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे यात्री अजय कुमार बाना को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने IGI एयरपोर्ट पर अजय के कब्जे से 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बोर्डिंग के समय उसके पास गोला-बारूद ले जाने के वैध दस्तावेज नहीं थे। जिसके चलते उसे हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया।

