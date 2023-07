Delhi: सफदरजंग अस्पताल में किडनी का लाइव रोबोटिक ट्रांसप्लांट, 20 देशों में डॉक्टरों ने देखा सीधा प्रसारण

सफदरजंग अस्पताल के यूरिलाजी विभाग ने किडनी की बीमारी से जूझ रही युवती का रोबोटिक ट्रांसप्लांट के जरिये उपचार किया। एनएमएसी पोर्टल के जरिये सर्जरी को लाइव दिखाया गया। इसको 20 देशों के साथ भारत के 52 मेडिकल कॉलेज के 2198 यूरोलाजी विशेषज्ञों ने देखा। अस्पताल ने कहा है कि यह भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल का पहला लाइव रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट वेबकास्ट है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सफदरजंग अस्पताल के यूरिलाजी विभाग ने किडनी की बीमारी से जूझ रही युवती का रोबोटिक ट्रांसप्लांट के जरिये उपचार किया। एनएमएसी पोर्टल के जरिये सर्जरी को लाइव दिखाया गया। इसको 20 देशों के साथ भारत के 52 मेडिकल कॉलेज के 2198 यूरोलाजी विशेषज्ञों ने देखा। अस्पताल ने कहा है कि यह भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल का पहला लाइव रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट वेबकास्ट है। सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अनूप कुमार ने कहा, ''दिल्ली के बाहर की एक युवती लंबे वक्त से किडनी की समस्या से जूझ रही थी। अस्पताल ने रोबोटिक ट्रांसप्लांट के जरिये उसका उपचार किया है। मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। प्रति घंटा 400-500 मिलीलीटर मूत्र उत्पादन कर पा रही है।'' दो हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी मरीज डॉक्टर ने आगे कहा, ''सामान्य तौर पर ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को सही होने में छह हफ्ते तक का समय लग जाता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के बाद दो हफ्ते में मरीज पूरी तरह ठीक हो जाएगी। चार से पांच दिन में मरीज की छुट्टी भी कर दी जाएगी। एक-दो साल बाद वह शादी भी कर सकेगी। उन्होंने कहा करीब आठ महीने पहले रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई थी।''

