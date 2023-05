Delhi Liquor Case: 27 मई तक बढ़ा मनीष सिसोदिया का इंतजार, कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीते महीने CBI ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढलव के खिलाफ सीबीआई के पूरक चार्जशीट के संज्ञान में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अपना निर्णय 27 मई को सुनाएगा। बता दें कि सीबीआई ने यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट 25 अप्रैल को अदालत में दाखिल की थी।

Delhi liquor policy case | Delhi's Rouse Avenue reserves order on the cognisance of CBI supplementary charge sheet against former Deputy CM Manish Sisodia, Butchi Babu Gorantla, Arjun Pandey and Amanadeep Dhal. The court will pronounce its order on May 27.

This supplementary…