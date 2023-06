Delhi Liquor Scam: पत्नी से मिलने घर पहुंचे मनीष सिसोदिया, इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी।

#WATCH | Former Delhi Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia arrives at his residence in Delhi to meet his wife

Delhi High Court yesterday allowed him to meet his ailing wife from 10 am to 5 pm today. pic.twitter.com/yUtrpVupzh