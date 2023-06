Delhi Liquor Scam: HC ने ED केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला, लंच के बाद फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इसी मामले में आप के पूर्व प्रचार प्रमुख विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की जमानत के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

सिसोदिया की इस जमानत याचिका के विरोध में ईडी ने कहा- सिसोदिया मंत्री रहते 18 विभागों को संभाला और उस समय उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था, अब वह जमानत पाने के लिए ये सभी आधार बना रहे हैं।

ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी, अब उन्होंने फिर अंतरिम याचिका दाखिल की है। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी और उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोर्ट लंच के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

