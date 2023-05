Delhi Liquor Scam: दिल्ली की कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, 2 जून तक जेल में रहेंगे आप नेता

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 21 दिनों तक बढ़ा दिया है।

Delhi's Rouse Avenue Court extends former Delhi Deputy CM Manish Sisodia's judicial custody till June 2 in the CBI case. Consideration of the charge sheet pending before the court. https://t.co/CafCuSCAd7