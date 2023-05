Delhi Liquor Scam: गोवा में AAP का प्रचार करने वाले चैनल का ऑफिसर गिरफ्तार, 17 करोड़ के हवाला लेन-देन का आरोप

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई अलग-अलग जांच कर रही है। इस मामले में एजेंसियां कई लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर चुकी हैं। अब जानकारी आ रही है कि सीबीआई ने नोएडा स्थित एक समाचार चैनल के कमर्शियल हेड को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वह जून 2021 से जुलाई 2022 तक हवाला मनी ट्रेल में शामिल था।

जानकारी के अनुसार दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने नोएडा स्थित एक निजी समाचार चैनल के कमर्शियल हेड अरविंद कुमार सिंह को हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को संभालने वाली एक कंपनी को 17 करोड़ रुपये के कथित ट्रांसफर करने के आरोपों में गिरफ्तार किया है।

CBI arrests Arvind Kumar Singh, the then commercial head of a Noida-based private news channel, in connection with the ongoing Delhi excise police case. He was involved in the Hawala money trail from June 2021 to July 2022: CBI