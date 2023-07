दिल्ली में देर रात बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले LG, बापू की समाधि और राजघाट परिसर से निकला पानी

यमुना के जल स्तर में जहां लगातार गिरावट आ रही है वहीं रिंग रोड पर भरे बाढ़ के पानी को निकालने की कोशिशें भी रफ्तार पकड़ रही हैं। एलजी वीके सक्सेना स्वयं इसके लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। रविवार को भी वह देर रात तक रिंग रोड के विभिन्न हिस्सों का मुआयना करते रहे। एलजी के निर्देश पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि और राजघाट परिसर से पानी निकाला गया।

दिल्ली में देर रात बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले LG

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। यमुना के जल स्तर में जहां लगातार गिरावट आ रही है, वहीं रिंग रोड पर भरे बाढ़ के पानी को निकालने की कोशिशें भी रफ्तार पकड़ रही हैं। एलजी वीके सक्सेना स्वयं इसके लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। रविवार को भी वह देर रात तक रिंग रोड के विभिन्न हिस्सों का मुआयना करते रहे। एलजी के निर्देश पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि और राजघाट परिसर से पानी निकालने के लिए दीवारों में छेद करने का प्रयोग किया गया। पानी को ढाल के अनुसार, बाहर निकालने के लिए इस साहसिक निर्णय के साथ-साथ पंप करके भी इस पानी को बाहर निकाला गया। एलजी ने टवीट कर यह जानकारी साझा की। साथ ही यह भी लिखा कि, बापू की समाधि पर लौ, बाढ़ के बावजूद अखंड जलती रही। प्रेरणा देती रही। एलजी ने टवीट में आगे बताया कि सलीमगढ़ किले से सटी सड़क को एक तरफ से खोल दिया गया है और दूसरी तरफ भी यातायात बहाल किया जा रहा है। #WATCH | Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena inspects flood-affected areas of Delhi. pic.twitter.com/uChzHVE11r— ANI (@ANI) July 16, 2023 एमसीडी के 25 बहुउद्देशीय वाहन सोमवार से प्रभावित रिंग रोड की सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। डब्ल्यूएचओ भवन के नाले पर टूटे हुए रेगुलेटर के मुहाने पर बने तटबंध को सेना ने पूरी तरह से मजबूत कर दिया है और अब पानी वापस नहीं बह रहा है। सेना अब रेगुलेटर को बहाल कर रही है। आइए आशा करें और आगे देखें!

