दिल्ली के CM केजरीवाल और LG के बीच फिर विवाद, DERC अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में देरी पर उपराज्यपाल ने जताई नाराजगी

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सीएम से बुधवार को शपथ ग्रहण सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा है। एलजी ने पत्र में आगे कहा कि उमेश कुमार ने विद्युत विभाग द्वारा संपर्क किए जाने पर बताया कि उनकी शपथ ग्रहण के लिए उपलब्धता 27 से 29 जून तक है।

दिल्ली के LG ने DERC अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में देरी पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई है। दिल्ली के एलजी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। 21 जून को DERC अध्यक्ष की हुई नियुक्ति पत्र में एलजी ने कहा कि राष्ट्रपति ने 21 जून को अधिसूचना के माध्यम से न्यायमूर्ति उमेश कुमार को पहले ही डीईआरसी (DERC) अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके बाद यह तार्किक और संवैधानिक रूप से अनिवार्य कदम है कि उन्हें ऊर्जा मंत्री द्वारा जल्द पद की शपथ दिलवाई जाए। उन्होंने सीएम से बुधवार को शपथ ग्रहण सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा है। शपथ ग्रहण के लिए उमेश कुमार ने बताई तारीख एलजी ने पत्र में आगे कहा कि उमेश कुमार ने 26 जून को विद्युत विभाग द्वारा संपर्क किए जाने पर स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की इच्छा व्यक्त की और जिक्र किया कि शपथ ग्रहण के लिए उनकी उपलब्धता 27 से 29 जून तक है। इसके बाद वह दिल्ली से बाहर जाएंगे। ऐसा कहते हुए वह तीन जुलाई को शपथ समारोह आयोजित करने के विभाग के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। इस हिसाब से 27 या 28 जून, 2023 को शपथ दिलाई जा सकती थी। 29 जून को सार्वजनिक अवकाश था और 30 जून, 2023 को मंत्री भी उपलब्ध नहीं हैं। नियमों और विनियमों के अनुसार, सरकार के ऊर्जा मंत्री को डीईआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाना आवश्यक है। नियम मंत्री को शपथ दिलाने से रोकने या अत्यधिक देरी करने का असीमित विवेक नहीं देते हैं। शासन की वैधानिक रूप से तार्किक प्रक्रियाओं में कोई भी बाधा व्यक्तियों की इच्छा के अधीन नहीं किया जा सकता है। बिना किसी संवैधानिक कारण के राष्ट्रपति के निर्णयों में इस तरह की बाधा डालने से अराजकता फैल जाएगी, जिसे किसी भी कीमत पर टाला जाना चाहिए। मौजूदा नियम मंत्री (विद्युत) पर बिना किसी देरी के डीईआरसी, अध्यक्ष (नामित) को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने की संवैधानिक जिम्मेदारी हैं।

