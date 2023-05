भलस्वा झील की सफाई को लेकर भिड़े दिल्ली LG और केजरीवाल के मंत्री, भारद्वाज ने कहा- हमारे कामों का श्रेय ना लें

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। अभी तक अधिकारियों के तबादले और तैनाती के मुद्दे पर उलझे एलजी वीके सक्सेना और जल मंत्री सौरभ भारद्वाज मंगलवार को भलस्वा झील की साफ सफाई को लेकर भी भिड़ गए। सक्सेना ने जहां झील का दौरा करते हुए डीडीए द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना कर दी, वहीं भारद्वाज ने बयान दिया कि एलजी हमारे कामों का अनुचित श्रेय ना लें।

एलजी ने मुख्य सचिव और डीडीए अधिकारियों के साथ मंगलवार को भलस्वा झील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झील के कायाकल्प एवं पुनरोद्धार के लिए डीडीए द्वारा किए जा रहे कामों की प्रशंसा की। एलजी ने अपने इस दौरे की जानकारी ट्वीट के जरिये दी। उन्होंने बताया कि यह झील हमारे लिए एक संपत्ति है और 15 अक्टूबर को उनके द्वारा किये गये झील के निरीक्षण के बाद से डीडीए ने यहां उल्लेखनीय काम किए हैं। इसका परिणाम अब स्पष्ट रूप से देेखा जा सकता है।

Visited Bhalswa Lake & appreciated the efforts undertaken by DDA in rejuvenating this priceless asset of the Capital after my first visit on 15.10.2022. pic.twitter.com/HdH7KU9wqs

उन्होंने कहा कि इसी के चलते हम जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए झील में वाटर स्पोर्टस और अन्य मनोरंजक गतिविधियों को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भलस्वा डेयरी से गाय के गोबर की झील में डंपिंग पर रोक से यहां बीओडी की मात्रा भी 49 से घटकर 14 रह गई है। साथ ही इसके तटबंध के बदलाव ने इसे समृद्ध रूप से नवीनीकृत किया है।

वहीं एलजी के इस दौरे और ट्वीट पर जलमंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में जल बोर्ड द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। एलजी इस कार्य का अनुचित श्रेय न लें। भारद्वाज ने आगे बताया कि केजरीवाल के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार डीडीए के लगभग 36 जलाशयों के कायाकल्प एवं पुनरोद्धार का काम कर रही है।

Resp @LtGovDelhi

This rejuvenation work has been undertaken by @ArvindKejriwal led DJB. Elected Govt of Delhi is working on around 3 dozen water bodies of DDA. Plz don’t take undue credit. https://t.co/AuHmOLkkAN— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 23, 2023