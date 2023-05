दिल्ली में युमना खादर में जल्द ही तैयार होगा 11 किमी लंबा ट्रैकिंग और एडवेंचर ट्रेल, LG ने किया शिलान्यास

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए एनजीटी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को उच्च स्तरीय समिति का चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है। चेयरमैन के रूप में उपराज्यपाल यमुना बाढ़ क्षेत्र के विकास और कायाकल्प के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को सिग्नेचर ब्रिज के पास राजधानी के पहले ट्रैकिंग और एडवेंचर ट्रेल का शिलान्यास किया।

इसका निर्माण टेरिटोरियल आर्मी की इको बटालियन की ओर से किया जा रहा है। यह 11 किलीमोटर लंबा ट्रैक पूरी तरह से कच्ची सड़क वाला होगा। एक जून तक इसका बेसिक ट्रैक तैयार हो जाएगा। इसके बाद ‘बारहमासी’ जैसे उपयुक्त पौधे लगाकर ट्रैक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यमुना के पूर्वी तट के खादर में बन रहा यह ट्रैक विभिन्न तरह के पेड़ों, घास के मैदान और रंग-बिरंगे सुगंधित फूलों के बीच से होकर गुजरेगा।

यह गढ़ी मांडू, शास्त्री पार्क, पुराना रेलवे पुल, गीता कालोनी पुल, असिता ईस्ट से होता हुआ आईटीओ बैराज तक जाएगा। इसमें नियमित अंतराल पर पर्यावरण अनुकूल जन सुविधाएं बनाने के साथ-साथ बैठने के लिए जगह-जगह बेंच भी लगाए जाएंगे। शहर के सबसे लंबे ट्रैक में से एक पर जल्द ही ट्रेकर्स और पक्षी प्रेमी चल सकेंगे। साथ ही विविध प्रकार के जलीय पौधों और पशु-पक्षियों का दीदार कर सकेंगे।

Laid the foundation of Delhi's first trekking & adventure trail along Yamuna from Signature Bridge to Asita. Being developed by Territorial Army & DDA, the 11-km track will bring people closer to Yamuna, instill a sense of ownership for the river & contribute to its rejuvenation. pic.twitter.com/Gg3FzE1SP7