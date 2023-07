दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्होंने बिजली से संबंधित सेवाओं को आवश्यक घोषित किया है। दिल्ली में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और डीटीएल आईपीजीसीएल पीपीसीएल कंपनियां बिजली प्रदान कराती हैं।

दिल्ली के LG ने बिजली को 'आवश्यक' सेवा घोषित किया, कर्मचारी और इंजीनियरों की हड़ताल पर लगाई रोक

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने बिजली से संबंधित सेवाओं को आवश्यक घोषित किया है। एलजी ने दिल्ली में बिजली सेवा प्रदाताओं को 4 जुलाई, 2023 से 1 जनवरी, 2024 तक छह महीने की एक और अवधि के लिए आवश्यक घोषित किया है। बता दें कि दिल्ली में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल के इंजीनियरों और कर्मचारी हड़ताल करने वाले थे।

