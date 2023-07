दिल्ली: नशे में धुत पति ने पत्नी से किया झगड़ा, फिर गुस्से में चाकू उठाकर कर दिया वार; मौत

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात को उन्हें बंगाली कॉलोनी में महिला की हत्या की जानकारी मिली थी।क्राइम टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित पति अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

दिल्ली पुलिस कर रही मामले की जांच।

Your browser does not support the audio element.

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के केएन काटजू थाना इलाके में शुक्रवार रात पति ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पत्नी की पहचान पिंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित पति अकबर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पिंकी पति अकबर व चार बच्चों के साथ बंगाली कॉलोनी में रहती थी। उनका सबसे बड़ा बेटा नौ वर्ष का है। वह पति के साथ मिलकर कूड़ा बीनने का काम करती थी। शराब के नशे में पति आया था घर शुक्रवार रात को पति शराब के नशे में घर आया। घर आते ही उसने पत्नी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान गुस्से में उसने पास रखा चाकू उठाया व पत्नी के पेट में घोंप दिया। जब आसपास के लोग उसे अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात को उन्हें बंगाली कॉलोनी में महिला की हत्या की जानकारी मिली थी।क्राइम टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित पति अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Edited By: Pooja Tripathi