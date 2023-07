Delhi: IGI बना एलिवेटेड टैक्सी-वे की सुविधा वाला देश का पहला एयरपोर्ट, उड्डयन मंत्री संधिया ने किया उद्घाटन

केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य संधिया ने शुक्रवार 13 जुलाई को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एलिवेटेड टैक्सी-वे और चौथे रनवे का उद्घाटन कर दिया है। इसके शुरू होने से एलिवेटेड टैक्सी-वे से टर्मिनल 3 और टर्मिनल1 के बीच विमानों की आवाजाही में काफी वक्त की बचत होगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार 13 जुलाई को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एलिवेटेड टैक्सी-वे और चौथे रनवे का उद्घाटन कर दिया है। इसके शुरू होने से एलिवेटेड टैक्सी-वे से टर्मिनल 3 और टर्मिनल1 के बीच विमानों की आवाजाही में काफी वक्त की बचत होगी। वहीं, एलिवेटेड टैक्सी-वे और चौथे रनवे का उद्घाटन के बाद आइजीआइ देश का एक मात्र ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, जो चार रनवे की सुविधा से लैस है। साथ ही आईजीआई अब एलिवेटेड टैक्सी-वे की सुविधा वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ऐतिहासिक है आज का दिन एयरपोर्ट के चौथे रनवे और एलिवेटेड टैक्सी-वे का उद्घाटन के मौके पर बोले हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन है। सड़क पर गाड़ियां और ऊपर टैक्सीवे पर विमान का सपना हम सभी ने देखा था, यह पूरा हो गया। चौथा रनवे से वर्तमान विमान संचालन की क्षमता में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अक्टूबर तक टर्मिनल 1 का निर्माण पूरा हो जाएगा। बहुत ही जल्द फुटफॉल के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट अमेरिका के अटलांटा एयरपोर्ट को पीछे छोड़ देगा। बढ़ सकता है विमानों का संचालन बताया जा रहा है कि आईजीआई से रोजाना संचालित होने वाले 2000 विमानों में से करीब 300 विमानों द्वारा टैक्सी-वे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब चौथे रनवे के शुरू होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले करीब दो सालों में विमानों का संचालन बढ़कर 3500 तक पहुंच जाएगा। इन नए रनवे से इतनी बड़ी तादाद में विमानों के संचालन में सहूलियत मिलेगी। दो किलोमीटर से ज्यादा है टैक्सी-वे की लंबाई चौथे रनवे और एलिवेटेड टैक्सी-वे के निर्माण में 9700 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पर्यावरण अनूकूल बनाता है। एलिवेटेड टैक्सी-वे की लंबाई करीब 2.1 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को पूर्वी हिस्से में जोड़ता है। वहीं, चौथा रनवे करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। आइजीआइ एयरपोर्ट अभी दुनिया का शीर्ष 10 व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल है।

