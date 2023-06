इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) का चौथा रनवे बनकर तैयार है और जुलाई महीने में शुरू हो सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी का कहना है कि विमान नियामक डीजीसीए की मंजूरी के बाद इस महीने के मध्य तक इस रनवे से विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। रनवे की शुरुआत के बाद आईजीआई देश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां चार रनवे की सुविधा मौजूद होगी।

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का चौथा रनवे बनकर तैयार, अगले महीने तक शुरू होने की संभावना

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) का चौथा रनवे बनकर तैयार है और जुलाई महीने में शुरू हो सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी का कहना है कि विमान नियामक डीजीसीए (DGCA) की मंजूरी के बाद इस महीने के मध्य तक इस रनवे से विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। चौथे रनवे की शुरुआत के बाद आईजीआई देश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां चार रनवे की सुविधा मौजूद होगी। एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल के अनुसार चौथे रनवे के शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही की क्षमता में डेढ़ गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। 1200 विमानों की रोजाना आवाजाही अभी रोजाना यहां करीब 1200 विमानों की आवाजाही होती है। चौथा रनवे एयरपोर्ट की भविष्य से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम साबित होगा। 4400 मीटर लंबा है रनवे चौथे रनवे की लंबाई 4400 मीटर रखी गई है। इसकी चौड़ाई 75 मीटर है। तीसरे रनवे संख्या 11/29 के समानांतर इसका निर्माण किया गया है। चौथे रनवे के तैयार होने से विमानों को संचालन में काफी सहूलियत होगी। लंबाई में यह तीसरे रनवे से थोड़ा छोटा है। चौथा रनवे शुरू होने के बाद दो रनवे की मरम्मत का काम होगा शुरू चौथा रनवे शुरू होने पर एयरपोर्ट पर वर्तमान में काम कर रहे दो रनवे की मरम्मत का कार्य शुरू होगा। अभी दोनों रनवे बंद नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा करने पर विमानों की आवाजाही प्रभावित होगी। लेकिन चौथा रनवे शुरू होने पर दो रनवे यदि बंद हो भी जाएं तो विमानों की आवाजाही पर असर नहीं होगा। इनमें एक रनवे की जहां कारपेटिंग होनी है, वहीं दूसरे रनवे पर भी कुछ जरूरी कार्य होने हैं।

