Delhi House Collapse: मच्छी बाजार में बारिश के चलते मकान ढहा, मलबे से बाहर निकाले गए दो लोग

दिल्ली के जखीरा स्थित मच्छी बाजार में सार्वजनिक शौचालय के पास बारिश के कारण एक मकान ढहने की जानकारी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर टेंडरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है और दो लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है।

Delhi House Collapse: मच्छी बाजार में बारिश के चलते मकान ढहा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के जखीरा स्थित मच्छी बाजार में सार्वजनिक शौचालय के पास बारिश के कारण एक मकान ढहने की जानकारी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर टेंडरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मकान ढहने के संबंध में जानकारी देते हुए फायर टेंडर ने बताया कि डीएफएस को जखीरा मच्छी बाजार में सार्वजनिक शौचालय के पास एक मकान ढहने की कॉल मिली थी। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है और दो लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है। टीम ने घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं, फायर टीम अन्य हताहत के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं, शनिवार को सुबह से हुए बारिश की वजह से शहर के रोशनआरा इलाके में एक मकान का छज्जा गिर गया था।

