8 घंटे की देरी से दिल्ली से हांगकांग जा रही थी फ्लाइट, उड़ान भरने के बाद भी वापस लौटी; फिर हुई रद

8 घंटे की देरी से दिल्ली से हांगकांग जा रही थी फ्लाइट, उड़ाने भरने के बाद भी वापस लौटा विमान।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। करीब आठ घंटे विलंब से हांगकांग के लिए उड़ान भर चुके विमान में तकनीकी समस्या आई और फिर इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Delhi IGI Airport) वापस लाया गया। वापस लाने के बाद उड़ान को एयर इंडिया ने रद कर दिया। यात्रियों ने इस मसले पर इंटरनेट मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं, एयर इंडिया प्रबंधन ने इस मसले पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि परेशान यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई। 200 यात्री थे सवार एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 314 पर करीब 200 यात्रियों को हांगकांग की यात्रा करनी थी। उड़ान का तय समय रविवार रात था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसका समय लगातार बढ़ाया जाता रहा। अंत में इसे रद कर दिया गया। कई बार किया गया विलंब रवि नायर नामक यात्री ने ट्विटर पर इस बारे में लिखा कि विमान को रात करीब 11 बजे उड़ान भरनी थी। लेकिन इसके बाद इसे 12 बजे फिर दो बजे और फिर सुबह पांच बजे तक विलंब किया जाता रहा। आधे घंटे बाद लौट आया विमान विलंब का कारण किसी को नहीं बताया जा रहा था। सुबह करीब सात बजे विमान ने उड़ान भरी, लेकिन आधे घंटे बाद विमान एयरपोर्ट लौट आया और इसके बाद इसे रद कर दिया गया।

Edited By: Geetarjun