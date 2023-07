UCC: हिन्दू सेना ने यूसीसी के समर्थन में संसद मार्ग पर लगाए पोस्टर, कहा- 'देश को ऐसे कानून की जरूरत है'

इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड़ को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। विपक्षी दल पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र को आधार बनाकर तर्क दे रहे हैं कि यह कानून गैर जरूरी है। वहीं शनिवार की देर रात हिन्दू सेना ने संसद मार्ग पर यूसीसी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं और कहा है कि यूसीसी देश की जरूरत है।

हिन्दू सेना ने यूसीसी के समर्थन में संसद मार्ग पर लगाए पोस्टर।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड़ को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। विपक्षी दल पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र को आधार बनाकर तर्क दे रहे हैं कि यह कानून गैर जरूरी है। वहीं, शनिवार की देर रात हिन्दू सेना ने संसद मार्ग पर यूसीसी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं और कहा है कि यूसीसी देश की जरूरत है। हिन्दू सेना ने सांसद मार्ग पर लगाए पोस्टरों में इस कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है और हमला बोला है। हिन्दू सेना द्वारा लगाए पोस्टर में लिखा है जो राजनीतिक दल यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वह देश विरोधी और हिन्दू विरोध हैं। आज देश को यूसीसी जैसा कानून की जरूरत है।

Edited By: Nitin Yadav