Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला, ईडी मामले में दिल्ली HC देगा निर्णय

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले से जुड़े ईडी केस में दिल्ली हाईकोर्ट आज सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।

इसके साथ ही अदालत इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट दोपहर ढ़ाई बजे निर्णय सुनाएगा। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी है।

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Delhi HC to pass order on bail petition of Delhi Former Deputy CM Manish Sisodia today at 2:30pm in ED case related to Delhi Excise Policy matter.

