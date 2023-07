दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ से पूछा- किस आधार पर विनेश और बजरंग को दी ट्रायल से छूट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेजे जाने को लेकर भारतीय कुश्ती संघ से जवाब तलब किया है।

अदालत ने दोनों पहलवानों को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में जाने वाली टीम के सदस्य के तौर पर चुनने के लिए संघ से आधार पूछा है। अदालत ने पूछा है कि आखिर संघ ने किस आधार पर इन्हें छूट दी है।

Delhi HC asks Wrestling Federation of India to file response, stating the basis for exemption granted to wrestlers Vinesh Phogat, Bajrang Punia from Asian Games trials