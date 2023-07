POSCO के तहत गवाह से जिरह करने का आरोपित का अधिकार सर्वोपरि- दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi Crime News पोक्सो मामले में आरोपित को अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह का अवसर देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीर प्रकृति और कानून के तहत निर्धारित कठोर सजा को देखते हुए किसी गवाह से जिरह करने का आरोपित का अधिकार सर्वोपरि है।

पोक्सो के तहत गवाह से जिरह करने का आरोपित का अधिकार सर्वोपरि- दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पोक्सो मामले में आरोपित को अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह का अवसर देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीर प्रकृति और कानून के तहत निर्धारित कठोर सजा को देखते हुए किसी गवाह से जिरह करने का आरोपित का अधिकार सर्वोपरि है। न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों में बहुत कठोर सजा का प्रविधान है और यह मानना अनुचित नहीं होगा कि ऐसे में जिरह का अधिकार और भी अधिक होगा। कोर्ट ने कहा कि एक साल की अत्यधिक देरी के कारण आरोपित को गवाह से जिरह से वंचित नहीं किया जा सकता। पेश मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा-12 के तहत 2019 में प्राथमिकी हुई थी। आरोपित ने तीन जनवरी को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह को जिरह के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। आरोपित ने तर्क दिया था कि उक्त गवाह मामले में मुख्य गवाह है और जिरह के उसके अधिकार से इनकार करने से उसके मामले पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुमति नहीं देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन होगा। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपित को जिरह करने के लिए कई अवसर दिए गए, जिसके बावजूद उसने इसका लाभ नहीं उठाया। गवाह को पेश करने संबंधी आवेदन एक साल से अधिक की देरी से दायर किया गया था। इस बीच लगभग छह अन्य गवाहों से पूछताछ की गई थी।

Edited By: Geetarjun