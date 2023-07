पांच प्रतिशत सैन्य कोटा के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में सेवारत कर्मियों की तुलना में पूर्व सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा नीति में कोई मनमानी या दुर्भावना नहीं है।

सैन्य कोटा प्रवेश में पूर्व सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता गलत नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पांच प्रतिशत सैन्य कोटा के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में सेवारत कर्मियों की तुलना में पूर्व सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नीति में कोई मनमानी या दुर्भावना नहीं है। ऐसे में 21 मई, 2018 को जारी आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का लाभ कैसे उठाया जाएगा, यह परिभाषित करना केंद्र का नीतिगत निर्णय है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए सेना कोटा के तहत अधिकांश लाभ पूर्व सैनिकों के बच्चों द्वारा छीन लिया गया है और इसलिए उनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी गई थी। उन्होंने उस आदेश को रद करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

Edited By: Geetarjun