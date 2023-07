फर्जी मामलों को कम करने के लिए नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने से जुड़ी याचिका दिल्ली HC से खारिज

Delhi News फर्जी मामलों को कम करने के लिए शिकायतकर्ता से जांच के दौरान उनके आरोपों को साबित करने के लिए नार्को व ब्रेन मैपिंग जैसी जांच से गुजरने की इच्छा पूछने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका आतज सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। यह जनहित याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी।

नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने से जुड़ी याचिका दिल्ली HC से खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फर्जी मामलों को कम करने के लिए शिकायतकर्ता से जांच के दौरान उनके आरोपों को साबित करने के लिए नार्को व ब्रेन मैपिंग जैसी जांच से गुजरने की इच्छा पूछने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को खारिज कर दिया। यह जनहित याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। इससे पहले 15 मई को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा था कि एक आरोपित के संबंध में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जाने चाहिए और आरोपपत्र में उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह एक निवारक के रूप में काम करेगा और फर्जी मामलों में कमी लाएगा।

