Delhi: लाइसेंस निलंबित करने के DGCA के आदेश को चुनौती देने वाली पायलट की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

हाईकोर्ट ने कहा- पायलट की जरा सी चूक कुछ ही सेकंड में बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है।

नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए माना कि एयरलाइंस के लिए अपने चालक दल के खून और मूत्र परीक्षण करना व्यावहारिक नहीं है। अदलात ने कहा कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) के तहत चालक दल के सदस्यों को सांस विश्लेषक (बीए) परीक्षणों में गलत जानकारी से बचाने के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय हैं। न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पायलट ने सीएआर और विमान नियम-1937 में दिए गए प्रविधानों का उल्लंघन किया था। जिम्मेदारी भरा है पायलट का काम- कोर्ट अदालत ने कहा कि पायलट का काम जिम्मेदारी भरा है और जब वह ड्यूटी पर होता है, तो वह अपनी उड़ान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के जीवन की जिम्मेदारी उठाता है। पायलट की जरा सी चूक कुछ ही सेकंड में बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। याचिकाकर्ता को पूरे दिल से सीएआर के प्रविधानों का पालन करना चाहिए था और शराब पीने के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। एक पायलट ने तीन महीने के लिए निलंबित करने के डीजीसीए के आदेश को चुनौती दी थी। डीजीसीए ने 0.004 प्रतिशत शराब की मात्रा पाए जाने पर पायलट को निलंबित किया था। पायलट ने तर्क दिया कि बीए परीक्षण में गलत जानकारी आई थी। रिपोर्ट इनपुट- विनीत

