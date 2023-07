दिल्ली HC ने हड़ताल के कारण स्थगित किए सूचिबद्ध मामले, न्यायमूर्ति के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं अधिवक्ता

Delhi News दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौरांग कंठ का कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण विभिन्न अदालतों ने उनके सामने सूचिबद्ध मामलों को स्थगित कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति कंठ का स्थानांतरण करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

दिल्ली HC में वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत ने स्थगित किए सूचिबद्ध मामले।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौरांग कंठ का कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण विभिन्न अदालतों ने उनके सामने सूचिबद्ध मामलों को स्थगित कर दिया है। HC बार एसोसिएशन ने किया हड़ताल का अनुरोध हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति गौरांग कंठ का स्थानांतरण करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके विरोध प्रस्ताव पारित करके अधिवक्तताओं से हड़ताल में शामिल होने का अनुरोध किया था।

Edited By: Nitin Yadav