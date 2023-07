एस गुरूमूर्ति के खिलाफ अवमानना बंद करने का दिल्ली HC ने किया समर्थन, कहा- 5 साल तक सिर पर नहीं लटक सकती तलवार

वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति (वर्तमान में ओडिसा के मुख्य न्यायाधीश) एस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट के लिए तमिल राजनीतिक साप्ताहिक तुगलक के संपादक और आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना को बंद करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने समर्थन किया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गुरुमूर्ति ने अपना पश्चाताप व्यक्त किया है और कभी-कभी इस सब पर शांत रहना बेहतर होता है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति (वर्तमान में ओडिसा के मुख्य न्यायाधीश) एस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट के लिए तमिल राजनीतिक साप्ताहिक तुगलक के संपादक और आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना को बंद करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने समर्थन किया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गुरुमूर्ति ने अपना पश्चाताप व्यक्त किया है और कभी-कभी इस सब पर शांत रहना बेहतर होता है। अदालत ने कहा कि किसी के सिर पर पांच साल तक तलवार नहीं लटक सकती। अदालत ने पूछा- इतना उत्सुक क्यों है बार एसोसिएशन? सुनवाई के दौरान अवमानना कार्यवाही शुरू करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए प्राक्सी अधिवक्ता से अदालत ने सवाल उठाया कि बार एसोसिएशन इतना उत्सुक क्यों है? हमें देर-सबेर इस सब पर विराम लगाना ही होगा। अदालत ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जब किसी तीसरे पक्ष ने अवमानना के लिए आवेदन दायर किया है। आपको कानून अधिकारी, महाधिवक्ता से निर्देश प्राप्त करना होगा। अदालत ने अधिवक्ता से आपराधिक अवमानना याचिका में दलीलें संबोधित करने से पहले मामले की जांच करने को कहा। साथ ही कहा कि आप हमें बताएं और निर्देश प्राप्त करें कि क्या बार एसोसिएशन के सचिव अभी भी याचिका पर मुकदमा चलाने के इच्छुक हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि हमने सचिव को नहीं देखा, उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन वह कहां है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में बार की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई 13 जुलाई तक के लिए की स्थगित कर दी। अप्रैल माह में गुरुमूर्ति ने अपने ट्वीट के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए एक और हलफनामा दाखिल करने से तब इन्कार कर दिया था, जब अदालत ने देखा था कि वर्ष 2018 के हलफनामा में उन्होंने कोई माफी नहीं थी। रिपोर्ट इनपुट- विनीत

Edited By: Abhi Malviya