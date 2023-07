दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त भोजन परियोजना के तहत रैन बसेरों में अक्षय पात्र फांडेशन के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। मगर अक्षय पात्र को करीब 10 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं हो सका है जिससे संस्था को रैन बसेरों में लगातार भोजन उपलब्ध कराने में मुश्किल आ रही है। दिल्ली सरकार के अनुसार इस मामले पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसिब की सीईओ को किया तलब, रैन बसेरों में खाना बंद होने का मामला

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त भोजन परियोजना के तहत रैन बसेरों में अक्षय पात्र फांडेशन के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। मगर अक्षय पात्र को करीब 10 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं हो सका है, जिससे संस्था को रैन बसेरों में लगातार भोजन उपलब्ध कराने में मुश्किल आ रही है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गरिमा गुप्ता को तलब किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से अगली कोर्ट की तारीख में मौजूद रहें। भुगतान रोकने की वजह बताएं ताकि वह अक्षय पात्र संस्था के भुगतान रोकने की वजह कोर्ट को बताएं। दिल्ली सरकार के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में देखा गया था कि डूसिब के कुछ अफसरों ने अपनी मनमानी करते हुए अक्षय पात्र को दिए जाने वाले भुगतान को रोक दिया था, जिससे रैन बसेरों में खाना देना बंद हो गया था। कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया था। साथ ही इस मामले में दिल्ली सरकार से पूछा था कि अक्षय पात्र द्वारा दिए जाने वाला भोजन क्यों बंद किया गया। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त आदेश दिए कि अक्षय पात्र द्वारा रैन बसेरों में भोजन उपलब्ध कराना दोबारा शुरू किया जाए। साथ ही अक्षय पात्र का सारा भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। दिल्ली सरकार के अनुसार, कई हफ्ते के बाद मंगलवार को दिल्ली के उच्च न्यायालय में यह मामला दोबारा आया। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल संतोष त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने अक्षय पात्र के सारे भुगतान को करने का निर्णय कई हफ्तों पहले दे दिया है, ताकि रैन बसेरों में गरीबों को मिलने वाले भोजन में किसी तरह की रुकावट न हो। मगर फिर भी सारी कार्यवाही होने और चुनी हुई सरकार के मंत्री के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी कुछ अफसर अपनी मनमानी कर भुगतान नहीं कर रहे हैं। अक्षय पात्र का करीब 10 करोड़ रूपये सरकार पर बकाया है। ऐसे में पैसे न मिलने के चलते अक्षय पात्र के लिए रैन बसेरों में लगातार भोजन उपलब्ध कराने में काफी मुश्किल हो रही है।

