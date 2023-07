75 साल पुरानी विंटेज कार जब्त करने के खिलाफ याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, दिसंबर में होगी सुनवाई

राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध को लेकर एक मरम्मत की दुकान से 75 साल पुरानी विंटेज कार को जब्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने कहा कि 1948 मॉडल हंबर विंटेज कार उनके दादा की थी और उपयोग में नहीं थी।

विंटेज कार के लंबित मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights 1948 मॉडल हंबर विंटेज कार को लेकर चल रहा मामला मामले में अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध को लेकर एक मरम्मत की दुकान से 75 साल पुरानी 'विंटेज' कार को जब्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 1948 मॉडल हंबर विंटेज कार उनके दादा की थी और उपयोग में नहीं थी। उन्होंने याचिका में कहा कि कानून के तहत विंटेज कार के रूप में पंजीकृत कराने के लिए मरम्मत के लिए गैरेज में भेजा गया था। दिल्ली सरकार करें जवाब दाखिल- कोर्ट न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इस बीच वाहन को स्क्रैप न किया जाए। मामले में अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए प्रीतीश सभरवाल ने तर्क दिया कि कार को पिछले महीने सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से जब्त कर लिया गया है। हालांकि, जब्ती ज्ञापन में वाहन का सही मॉडल भी दर्ज नहीं है। ''परिवार से भावनात्मक लगाव'' अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वाहन को जब्त करने के लिए दिल्ली सरकार को एक निजी गैराज में न तो प्रवेश करने का अधिकार था और न ही जब्त करने का। उन्होंने तर्क दिया कि विंटेज कार उनकी पारिवारिक विरासत है और परिवार से इसका भावनात्मक लगाव है। ऐसे में कार को वापस लौटने का निर्देश दिया जाए।

