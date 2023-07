PM Modi Degree: पीएम मोदी के डिग्री मामले में दिल्ली HC का जल्दी सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पीएम मोदी के डिग्री मामले में सुनवाई के लिए तारीख जल्दी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कोर्ट में केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी जिसमें विश्वविद्यालय को 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।

PM मोदी के डिग्री मामले में दिल्ली HC का जल्दी सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पीएम मोदी के डिग्री मामले में सुनवाई के लिए तारीख जल्दी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कोर्ट में केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसमें विश्वविद्यालय को 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, जिस वर्ष पीएम मोदी थे। पीएम ने वहीं से स्नातक किया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग करने वाले आवेदन पर डीयू को नोटिस जारी किया और इसे 13 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया, जो मुख्य याचिका में पहले से ही तय तारीख है। हाईकोर्ट ने आयोग के 21 दिसंबर 2016 के आदेश पर 23 जनवरी 2017 को रोक लगा दी थी।

Edited By: Geetarjun