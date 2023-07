सुशांत सिंह राजपूत पर बनी फिल्म पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, दिवंगत अभिनेता के पिता ने लगाई थी याचिका

दिवंगत बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रचार और गोपनीयता का अधिकार उचित नहीं है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने फिल्म पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग वाली सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह के आवेदन को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि वाद में मांगी गई राहतें पूरी तरह से सुशांत के संबंध में है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिवंगत बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म 'न्याय: द जस्टिस' के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रचार और गोपनीयता का अधिकार उचित नहीं है। यह फिल्म जून 2021 में ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हुई थी। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने फिल्म पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग वाली सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह के आवेदन को खारिज कर दिया। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना बनाई गई है। इस पर अदालत ने कहा कि फिल्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और इसके मूल प्रसार के समय कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी। अब तक इसे हजारों लोगों ने देखा होगा और यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का उल्लंघन कर रही है। अदालत ने कहा कि वाद में मांगी गई राहतें पूरी तरह से सुशांत के संबंध में है। गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकार जोकि सुशांत में निहित हैं और ये वंशानुगत नहीं हैं। सुशांत की मौत के साथ उक्त अधिकार उनके समर्थन के लिए नहीं बचे हैं। हालांकि, अदालत ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक से होने वाले नुकसान के कारण मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने का सुशांत के पिता का अधिकार संरक्षित रहेगा। अदालत ने कहा कि कानून खुद को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनने दे सकता है और जो अधिकार किसी के व्यक्तित्व से निकलते हैं, वे सभी के लिए उपलब्ध होंगे, न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए।

Edited By: Abhi Malviya